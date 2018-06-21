Интернет-магазин MedFashion предлагает купить медицинскую обувь в Москве сербских брендов Mubb и Grubin, созданную с учетом строгих требований к удобству и защите ног. На нашем сайте есть мужские и женские модели, которые помимо высокой функциональности привлекают эстетичностью.

Среди ассортимента:

недорогая медицинская обувь для врачей, медсестер, фармацевтов, массажистов и иных сотрудников медучреждений. Она обеспечивает равномерную нагрузку на стопы, минимизируя риск возникновения боли в суставах, смещения позвонков и межпозвоночных грыж;

обувь для поваров и работников кухни, которая соответствует санитарно-гигиеническими нормам. Это удобные анатомические модели, защищающие ноги от влаги, холода, химических составов, ожогов и иных производственных травм;

модели для персонала гостинично-ресторанного бизнеса, индустрии красоты и всех, кто проводит большую часть времени «на ногах»;

также у нас можно недорого купить медицинскую обувь в Москве для людей, страдающих заболеваниями суставов нижних конечностей. Ортопедические босоножки и сабо избавят ноги от тяжести и усталости, а также помогут положительно повлиять на некоторые болезни ног.

Почему стоит купить медицинскую обувь в Москве в интернет-магазине MedFashion

Согласно данным Министерства здравоохранения, количество людей с заболеваниями ног ежегодно растет примерно на 3%. Причины этому:

избыточный вес;

тяжелый физический труд;

работа, на которой нужно ходить или стоять более четырех часов в день;

травмы;

сахарный диабет;

ревматологические заболевания и иные проблемы.

Купив мед обувь в интернет-магазине MedFashion, вы позаботитесь о здоровье своих ног. Благодаря ей:

уменьшается давление и нагрузка на ноги;

походка становится легче, что важно для людей с избыточным весом;

снижаются болевые ощущения;

комфорт в повседневной жизни становится выше.

Особенности специализированной и профессиональной обуви

Продукция сербских компаний Mubb и Grubin не только комфортная и красивая, но и это дешевая медицинская обувь, которая отличается высоким качеством, износостойкостью, а также:

фирменной анатомической стелькой с гелевым наполнением – снижает нагрузки на позвоночник при ходьбе, нейтрализует ударные нагрузки;

защитой подошвы от скольжения;

мягкими материалами, не оказывающими давления на стопу;

продуманной вентиляцией, которая позволяет комфортно носить закрытые модели летом, и обеспечивает гигиеничность.









Наши преимущества

Мы предлагаем изделия от производителя, соответствующие высоким стандартам качества и нормам медицинской безопасности.

модели подходят для профессионального применения в лечебных и общественных учреждениях с повышенными санитарными требованиями.

продукция дважды проходит контроль качества: на производстве и при импорте на территорию РФ.

мы заказываем модели без посредников напрямую от производителя. Это позволяет нам предлагать оптимальные расценки, без задержек выполнять оптовые заказы.

на товары предоставляется официальная гарантия.

модельный ряд регулярно расширяется и дополняется образцами, соответствующими актуальным модным тенденциям.

Чтобы недорого приобрести мед обувь в Москве и обсудить детали сотрудничества, звоните консультантам MedFashion по телефону +7 495 642-51-79 или пишите нам на почту medobuvzakaz@yandex.ru

Технологии изготовления стелек MUBB







