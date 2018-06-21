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Специализированная и профессиональная обувь в интернет-магазине MedFashion

Интернет-магазин MedFashion предлагает купить медицинскую обувь в Москве сербских брендов Mubb и Grubin, созданную с учетом строгих требований к удобству и защите ног. На нашем сайте есть мужские и женские модели, которые помимо высокой функциональности привлекают эстетичностью.

Продукция

Среди ассортимента:

  • недорогая медицинская обувь для врачей, медсестер, фармацевтов, массажистов и иных сотрудников медучреждений. Она обеспечивает равномерную нагрузку на стопы, минимизируя риск возникновения боли в суставах, смещения позвонков и межпозвоночных грыж;
  • обувь для поваров и работников кухни, которая соответствует санитарно-гигиеническими нормам. Это удобные анатомические модели, защищающие ноги от влаги, холода, химических составов, ожогов и иных производственных травм;
  • модели для персонала гостинично-ресторанного бизнеса, индустрии красоты и всех, кто проводит большую часть времени «на ногах»;
  • также у нас можно недорого купить медицинскую обувь в Москве для людей, страдающих заболеваниями суставов нижних конечностей. Ортопедические босоножки и сабо избавят ноги от тяжести и усталости, а также помогут положительно повлиять на некоторые болезни ног.

Почему стоит купить медицинскую обувь в Москве в интернет-магазине MedFashion

Согласно данным Министерства здравоохранения, количество людей с заболеваниями ног ежегодно растет примерно на 3%. Причины этому:

  • избыточный вес;
  • тяжелый физический труд;
  • работа, на которой нужно ходить или стоять более четырех часов в день;
  • травмы;
  • сахарный диабет;
  • ревматологические заболевания и иные проблемы.

Купив мед обувь в интернет-магазине MedFashion, вы позаботитесь о здоровье своих ног. Благодаря ей:

  • уменьшается давление и нагрузка на ноги;
  • походка становится легче, что важно для людей с избыточным весом;
  • снижаются болевые ощущения;
  • комфорт в повседневной жизни становится выше.

Особенности специализированной и профессиональной обуви

Продукция сербских компаний Mubb и Grubin не только комфортная и красивая, но и это дешевая медицинская обувь, которая отличается высоким качеством, износостойкостью, а также:

  • фирменной анатомической стелькой с гелевым наполнением – снижает нагрузки на позвоночник при ходьбе, нейтрализует ударные нагрузки;
  • защитой подошвы от скольжения;
  • мягкими материалами, не оказывающими давления на стопу;
  • продуманной вентиляцией, которая позволяет комфортно носить закрытые модели летом, и обеспечивает гигиеничность.



Наши преимущества

  • Мы предлагаем изделия от производителя, соответствующие высоким стандартам качества и нормам медицинской безопасности.
  • модели подходят для профессионального применения в лечебных и общественных учреждениях с повышенными санитарными требованиями.
  • продукция дважды проходит контроль качества: на производстве и при импорте на территорию РФ.
  • мы заказываем модели без посредников напрямую от производителя. Это позволяет нам предлагать оптимальные расценки, без задержек выполнять оптовые заказы.
  • на товары предоставляется официальная гарантия.
  • модельный ряд регулярно расширяется и дополняется образцами, соответствующими актуальным модным тенденциям.

Чтобы недорого приобрести мед обувь в Москве и обсудить детали сотрудничества, звоните консультантам MedFashion по телефону +7 495 642-51-79 или пишите нам на почту medobuvzakaz@yandex.ru

Технологии изготовления стелек MUBB



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